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25.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag im Plus
Die Aktie von Alcon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 64,34 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 64,34 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'858 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Alcon-Aktie bei 64,42 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,76 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75'617 Alcon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 25,71 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,274 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.22 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.09 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,90 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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