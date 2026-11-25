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25.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,02 CHF.
Die Alcon-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,02 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'730 Punkten steht. Die Alcon-Aktie legte bis auf 64,76 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Alcon-Aktie bei 63,38 CHF. Bei 63,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 469'933 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 25,34 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,274 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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