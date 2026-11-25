Die Alcon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 64,16 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'849 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 64,76 CHF. Bei 63,76 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 236'600 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 6,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 34,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,274 CHF aus. Am 10.11.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.22 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.09 Mrd. CHF eingefahren.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,90 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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