Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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25.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 53,46 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 53,46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 53,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,42 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'668 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,59 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,295 CHF belaufen. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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