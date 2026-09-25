Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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25.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Freitagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 53,24 CHF.
Die Alcon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 53,24 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 52,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,42 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 328'005 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,295 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,83 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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