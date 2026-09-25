Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit Verlusten

Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'971 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 53,08 CHF. Bei 53,42 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 111'374 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 28,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,05 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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