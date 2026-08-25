Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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25.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 59,16 CHF zu.
Die Alcon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 59,16 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'442 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Alcon-Aktie bei 59,66 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 42'071 Alcon-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 13,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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