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25.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag Verlust reich

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 58,62 CHF.

Alcon
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Um 16:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 58,62 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'494 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 58,38 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 59,50 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 277'295 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 14,22 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 18,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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