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24.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,46 CHF zu.
Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 63,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'773 Punkten steht. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,48 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,28 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'610 Alcon-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 7,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 24,68 Prozent Luft nach unten.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,273 CHF belaufen. Alcon liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,38 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.22 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.09 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Alcon am 02.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,90 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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