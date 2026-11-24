Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 64,06 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Bei 64,06 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,28 CHF. Zuletzt wechselten 424'254 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 6,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,38 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,273 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,28 Prozent auf 2.22 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,90 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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