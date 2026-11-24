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24.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 63,36 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 63,36 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Bei 63,56 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 63,28 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 141'008 Alcon-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2026 auf bis zu 68,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 32,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,273 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,90 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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