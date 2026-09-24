Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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24.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alcon. Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 53,94 CHF.
Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 53,94 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'910 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,86 CHF aus. Bei 53,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'016 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,38 Prozent.
Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,295 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.
Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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