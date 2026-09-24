Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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24.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 53,76 CHF ab.
Die Alcon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 53,76 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'946 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Alcon-Aktie bei 53,64 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 288'887 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 27,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,295 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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