Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 62,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'552 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 62,84 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 62,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 65'906 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,67 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,273 CHF belaufen. Alcon veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,38 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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