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23.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Mittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Alcon. Das Papier von Alcon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 62,88 CHF.
Das Papier von Alcon konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 62,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'652 Punkten notiert. Bei 63,14 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,60 CHF. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290'892 Stück gehandelt.
Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,68 Prozent. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,273 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.22 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.09 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,90 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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