Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 57,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'516 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 57,44 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,44 CHF. Bisher wurden heute 127'398 Alcon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 16,87 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,296 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,86 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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