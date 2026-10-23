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23.10.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 57,60 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 57,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'451 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 57,32 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,44 CHF. Bisher wurden heute 396'824 Alcon-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,86 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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