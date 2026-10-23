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23.10.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alcon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 57,40 CHF abwärts.
Die Alcon-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 57,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Bei 57,38 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 242'692 Stück.
Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 19,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 16,72 Prozent sinken.
Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,296 CHF ausgeschüttet werden. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,86 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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