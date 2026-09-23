Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts

Im SIX SX-Handel kam die Alcon-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 53,92 CHF. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,72 CHF nach. Bei 53,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'666 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 27,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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