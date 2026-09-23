Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’985 0.2%  SPI 19’855 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’601 0.1%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’343 0.3%  Gold 4’320 -0.8%  Bitcoin 71’058 0.5%  Dollar 0.8226 0.3%  Öl 99.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Suche...

Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 53,78 CHF.

Alcon
53.88 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Alcon-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 53,92 CHF. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,72 CHF nach. Bei 53,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'666 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 27,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4472 18.06.2027 155489029
Long 12.1864 17.12.2027 155212815
Long 268.1 18.12.2026 148107763
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2459 18.12.2026 151873966
Short 268.1 18.12.2026 156035399
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2459 11.36 155488939
Long 11.6565 5.81 156564844
Long 24.3727 1.26 157975356
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.539 12.44 159925628
Short 9.575 7.64 158193967
Short 22.3417 1.79 160910221
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alcon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:23 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:00 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
09:00 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
22.09.26 Logo WHS Infineon vor dem Comeback? KI-Boom trifft Auto-Schwäche
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
22.09.26 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
22.09.26 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’507.95 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.75 SL4BRU
Short 15’370.75 8.89 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’985.24 23.09.2026 09:22:35
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 53.88 0.37% Alcon AG

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagnachmittag ab
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Morning Briefing - International
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.