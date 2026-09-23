Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 53,78 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Alcon-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 53,92 CHF. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,72 CHF nach. Bei 53,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'666 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 27,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,83 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Mittwoch zulegen. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.