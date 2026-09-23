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23.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon verteuert sich am Mittwochnachmittag

Alcon Aktie News: Alcon verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alcon. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 54,02 CHF zu.

Alcon
54.17 CHF 0.92%
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Um 16:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 54,02 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,06 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,72 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252'416 Alcon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 11,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,295 CHF je Alcon-Aktie. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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