Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag schwächer

Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 70,52 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'502 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 70,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 324'981 Alcon-Aktien.

Am 31.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,40 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 17,33 Prozent sinken.

Nach 0,210 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,241 CHF je Alcon-Aktie. Am 15.11.2023 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2'040,92 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2'002,29 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen. Alcon dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2023 2,36 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch