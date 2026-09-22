Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 53,06 CHF abwärts.
Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 53,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 53,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 45'135 Alcon-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 22,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 CHF. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon verliert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag höher (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.