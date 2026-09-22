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22.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus

Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 53,06 CHF abwärts.

Alcon
53.17 CHF -1.66%
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Die Alcon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 53,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 53,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 45'135 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 22,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 CHF. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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