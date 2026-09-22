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22.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag höher

Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 53,68 CHF.

Alcon
53.68 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,68 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 53,92 CHF. Bei 53,48 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 298'042 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 10,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2045 17.12.2027 155212815
Long 268.5 18.12.2026 148107763
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2568 18.12.2026 151873966
Short 268.5 18.12.2026 156035399
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2568 11.46 155488939
Long 11.6739 5.92 156564844
Long 24.4091 1.37 157975356
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5488 12.31 159925628
Short 9.5893 7.52 158193967
Short 22.375 1.67 160910221
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Long 13’098.26 13.62 S5BOUU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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