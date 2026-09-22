Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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22.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Mittag stärker
Die Aktie von Alcon zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alcon-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,72 CHF.
Die Alcon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,72 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'997 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Alcon-Aktie bis auf 53,74 CHF zu. Bei 53,48 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 181'969 Alcon-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Mit Abgaben von 11,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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