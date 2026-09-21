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21.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Alcon hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 53,66 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Alcon
53.57 CHF -0.09%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 53,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'875 Punkten steht. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 53,74 CHF. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 53,52 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,62 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'578 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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