Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Alcon hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 53,66 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 53,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'875 Punkten steht. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 53,74 CHF. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 53,52 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,62 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'578 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon behauptet sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)