Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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21.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Alcon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,54 CHF ab.
Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 53,54 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'962 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Alcon-Aktie bei 53,42 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,62 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 280'726 Alcon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Gewinne von 27,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.
Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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