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21.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag höher

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Alcon. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 54,08 CHF zu.

Alcon
53.98 CHF 0.67%
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Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 54,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Bei 54,08 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,62 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152'743 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2026 auf bis zu 68,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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