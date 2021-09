Alcon-Aktie aktuell: Alcon tendiert nordwärts

Börse aktuell - Live Ticker

An der Wall Street wird nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer eine Erholung erwartet. Während sich der heimische Markt mittlerweile höher zeigt, geht es auch in Deutschland am Dienstag kräftig bergauf. Uneinheitlich zeigten sich die Aktienmärkte in Asien - in Shanghai wurde allerdings nicht gehandelt.