Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 58,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 58,10 CHF. Bei 58,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 126'235 Stück.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,62 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.23 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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