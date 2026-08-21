Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Freitagvormittag südwärts
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 58,10 CHF nach.
Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 58,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 58,10 CHF. Bei 58,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 126'235 Stück.
Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,62 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.23 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,83 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Freitagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Alcon Aktie News: Alcon fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Unterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.