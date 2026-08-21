Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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21.08.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Freitagmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 58,28 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 58,28 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'297 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 58,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,40 CHF. Bisher wurden heute 409'585 Alcon-Aktien gehandelt.
Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Abschläge von 17,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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