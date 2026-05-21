Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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21.05.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 53,40 CHF nach oben.
Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 53,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'386 Punkten notiert. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 53,34 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'739 Alcon-Aktien.
Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 39,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 10,49 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,290 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 05.05.2026. Das EPS wurde auf 0,31 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.12 Mrd. CHF, gegenüber 2.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,61 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2026 terminiert. Am 17.08.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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