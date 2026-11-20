Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 62,72 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'700 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 62,54 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 62,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 260'522 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,96 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 31,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,274 CHF. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 CHF, nach 0,38 CHF im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt

Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?