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20.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alcon
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 62,82 CHF abwärts.
Die Alcon-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 62,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'624 Punkten notiert. Bei 62,24 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,72 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 767'074 Alcon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,79 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 31,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,274 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.11.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 20.11.2026
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