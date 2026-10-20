Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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20.10.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 55,50 CHF.
Die Alcon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 55,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'384 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 55,54 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 55,38 CHF. Bisher wurden via SIX SX 54'888 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 18,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 13,87 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,296 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,86 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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