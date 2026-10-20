Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Nachmittag fester

Die Alcon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 55,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,74 CHF an. Mit einem Wert von 55,38 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 346'037 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 13,84 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,296 CHF aus. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet

Alcon-Aktie kaum bewegt: US-Zulassung für rezeptfreies Augentropfenpräparat Brytly erhalten

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen