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20.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon fällt am Donnerstagnachmittag

Alcon Aktie News: Alcon fällt am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alcon. Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 59,26 CHF abwärts.

Alcon
59.12 CHF -0.92%
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Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 59,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,10 CHF nach. Bei 59,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272'623 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,32 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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