Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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20.08.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagmittag schwächer
Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 59,32 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 59,32 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'347 Punkten notiert. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,10 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,46 CHF. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147'011 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 13,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 24,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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