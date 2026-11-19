Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 62,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'881 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 63,56 CHF. Bei 63,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125'427 Stück gehandelt.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 8,02 Prozent niedriger. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 23,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,276 CHF. Alcon liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 2.22 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.09 Mrd. CHF umgesetzt.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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