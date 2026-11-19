Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 62,56 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'808 Punkten notiert. Bei 63,56 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376'229 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,276 CHF belaufen. Alcon gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 02.03.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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