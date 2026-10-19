Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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19.10.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 54,34 CHF.
Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 54,34 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'335 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 53,96 CHF. Bei 54,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 369'424 Alcon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,296 CHF je Alcon-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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