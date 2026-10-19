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19.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Alcon Aktie News: Alcon am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 54,38 CHF.

Alcon
54.30 CHF -1.09%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 54,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'336 Punkten steht. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,30 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 151'666 Alcon-Aktien.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,296 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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