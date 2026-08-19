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19.08.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag leichter

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 59,40 CHF.

Alcon
59.85 CHF 0.84%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 59,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'346 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Alcon-Aktie bei 59,34 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,70 CHF. Zuletzt wechselten 40'337 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,88 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 18,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 19,53 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,293 CHF belaufen. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,64 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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