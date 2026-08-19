Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 59,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'390 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 59,08 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 59,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372'235 Alcon-Aktien.

Am 20.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 22,08 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,293 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.22 Mrd. CHF eingefahren.

Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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