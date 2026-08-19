Alcon Aktie News: Alcon wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 59,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,32 CHF nach. Bei 59,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 184'807 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2025 auf bis zu 72,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 18,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,293 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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