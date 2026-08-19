Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon wird am Mittwochmittag ausgebremst
Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 59,52 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 59,52 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,32 CHF nach. Bei 59,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 184'807 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2025 auf bis zu 72,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 18,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,293 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
16:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Mittwochnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon wird am Mittwochmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich: SLI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.