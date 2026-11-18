Um 09:28 Uhr stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 62,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'998 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 62,92 CHF. Bei 62,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 59'620 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 8,65 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,276 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.11.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,89 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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