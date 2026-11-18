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18.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Mittag
Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alcon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 62,48 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 62,48 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'971 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 62,92 CHF. Bei 62,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 276'914 Alcon-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 8,57 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Abschläge von 23,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,276 CHF belaufen. Am 10.11.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2.22 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.09 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 18.11.2026
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