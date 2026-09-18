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18.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag auf grünem Terrain

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 53,84 CHF zu.

Alcon
53.55 CHF -1.74%
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Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 53,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,88 CHF zu. Bei 53,46 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 612'090 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 26,93 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit Abgaben von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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