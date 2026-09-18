Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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18.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon behauptet sich am Freitagnachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Alcon. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 53,48 CHF.
Die Alcon-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 53,48 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'852 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 53,88 CHF. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,22 CHF ab. Mit einem Wert von 53,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 986'015 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 21,74 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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