Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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18.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 53,74 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 53,74 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 53,88 CHF. Bei 53,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 838'719 Alcon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 12,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 CHF. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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