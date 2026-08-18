Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Alcon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 58,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. In der Spitze legte die Alcon-Aktie bis auf 59,14 CHF zu. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,84 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 58,96 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'390 Alcon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2025 bei 72,88 CHF. 23,86 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,76 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,293 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,64 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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